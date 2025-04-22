داعية أزهري يكشف عن 4 أمور وراء نجاح العلاقة الزوجية

كتب- علي شبل:

كشف الداعية الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، عن بعض النصائح المهمة التي تسهم في نجاح العلاقة الزوجية.

وحدد تمام أربعة أمور تساعد على نجاح الزواج ودوام العشرة، هي:

١) الأمان، بأن يشعر كل واحد من الزوجين بالأمان من ناحية الآخر.

٢) الاحترام، فيحترم كل واحد منهما الآخر، ومن ادعى محبة الآخر ولم يحترمه فهذا حب مغشوش.

٣) الاهتمام، بأن يهتم كل واحد واحد بالآخر ، بما يحب ويكره.

٤) الامتنان، بمعنى أن يمتن الواحد منهما للآخر عندما يعامله بالمعروف أو عندما يفعل له شيئا يحبه وهكذا ، فعلى الزوجة أن تشكر زوجها على فعل المعروف ولو كان قليلا لها ليزداد منه وكذلك العكس بالنسبة للزوج يشكر زوجته وهكذا.

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