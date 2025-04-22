إعلان

داعية أزهري يكشف عن 4 أمور وراء نجاح العلاقة الزوجية

07:20 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

الدكتور هاني تمام، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علي شبل:

كشف الداعية الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، عن بعض النصائح المهمة التي تسهم في نجاح العلاقة الزوجية.

وحدد تمام أربعة أمور تساعد على نجاح الزواج ودوام العشرة، هي:

١) الأمان، بأن يشعر كل واحد من الزوجين بالأمان من ناحية الآخر.

٢) الاحترام، فيحترم كل واحد منهما الآخر، ومن ادعى محبة الآخر ولم يحترمه فهذا حب مغشوش.

٣) الاهتمام، بأن يهتم كل واحد واحد بالآخر ، بما يحب ويكره.

٤) الامتنان، بمعنى أن يمتن الواحد منهما للآخر عندما يعامله بالمعروف أو عندما يفعل له شيئا يحبه وهكذا ، فعلى الزوجة أن تشكر زوجها على فعل المعروف ولو كان قليلا لها ليزداد منه وكذلك العكس بالنسبة للزوج يشكر زوجته وهكذا.

اقرأ أيضًا:

هل يصل ثواب الطاعة للصغار قبل البلوغ والتكليف؟.. الإفتاء تكشف

بالفيديو| أمين الفتوى يوضح هل الصلاة الفائتة دين على العبد يجب قضاؤه

هل يجوز المسح على الحجاب أثناء الوضوء؟.. أزهري يوضح الطريقة الصحيحة

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الدكتور هاني تمام نجاح العلاقة الزوجية نجاح الزواج ودوام العشرة الاحترام بين الزوجين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان