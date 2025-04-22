شومان ينشر فيديو اعتداء أخوة على أخيهم انتقاما لكتابته أمواله لبناته: الكتابة تولد الضغائن

كتب-محمد قادوس:



علق الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، والأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، على الفيديو المتداول والذي نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": الذي يظهر فيه اعتداء أشقاء على شقيقهم لكتابته ممتلكاته لبناته دون أن يترك شيئًا لإخوته.

وبرر وكيل الأزهر السابق نشره للفيديو، قائلا: فهم البعض أن نشر فيديو اعتداء إخوة على أخيهم من باب الدفاع عنهم، وقطعا هذا خطأ فما قاموا به بلطجة توجب عقابهم، ولكن نشره لبيان أن الكتابة تولد الضغائن وتفضي للتنازع.



وأضاف شومان، في بعض من المنشورات عبر صفحته، لمن يقول إن حل مشكلة الميراث تكون بتصفية التركة قبل الوفاة أسأله: ماذا لو وزع ماله كاملا ثم مد الله عمره، هل يعيش معدوما ينتظر الصدقة ممن ملكهم ماله؟ استقيموا يرحمكم الله.



وأوضح، أن البعض يرى أن حل مشكلة المواريث ممكنة، وذلك بتصفية الممتلكات قبل الموت وتوزيعها كيفما يرى صاحبها، فلا يترك تركةً كما فعل الرسول، وكأننا كالرسول لا نُورث إلى هذا الحد وصلنا فماذا بعد؟



كان د. عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، والأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر قال في تصريح سابق: إن القول بأن الإنسان حر في حياته في تقسيم أمواله دون التقيد بنظام المواريث "باطل لا دليل عليه".



وأضاف شومان، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الإنسان يمكنه كتابة أمواله لبناته حتى لا ينازعهن أعمامهن -إخوة الميت - باطل لا دليل عليه.











اقرأ ايضًا



سيدة تطلب الفتوى: أمتنع عن الجماع مع زوجي لأنه لا يصلي؟.. وأمين الفتوى ينصح

رمضان عبد المعز يوضح سر السعادة الدنيا والآخرة



