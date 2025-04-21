رمضان عبدالمعز يكشف عن أحد أسرار سورة "الماعون": رسالة عظيمة تعكس جوهر الإسلام (فيديو)

كتب- علي شبل:

كشف الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، عن أحد أسرار سورة "الماعون" بالقرآن الكريم، وهي السورة رقم 107 في ترتيب المصحف، قائلًا إنها تُعدُّ منهجًا حيويًا في حياة المؤمن.

وأضاف ”عبدالمعز“ خلال تقديم برنامج ”لعلهم يفقهون“ المُذاع على قناة ”dmc“ أن سورة الماعون، تحتوي على رسالة عظيمة تعكس جوهر الإسلام، وتحثنا على السلوك الحسن والرحمة في التعامل مع الآخرين، خاصة اليتامى والمساكين.

وأكد أن القرآن الكريم يبدأ بعض سوره بأساليب مختلفة مثل الاستفهام أو القسم، ومن ذلك سورة الماعون، حيث تبدأ الآية الأولى بآية استفهام: "أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ"، موضحًا أن الآية تدعونا للتفكر في الأشخاص الذين يتعاطون مع الدين باستخفاف، فتكون النتيجة تجاهل حقوق اليتيم ورفض إطعام المسكين.

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