"عصر التشبه بالنساء وضرب الثوابت".. أستاذ بالأزهر: يجب الحجر على هؤلاء الناس

كتب- علي شبل:

انتقد الداعية الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، بعض الظواهر الاجتماعية الاي أشعلت الجدل الفترة الأخيرة، خصوصاً بعد ظهور أحد الفنانين بملابس تشبه بدلة الرقص الخاصة بالنساء، وتصريحات عالم الدكتور سعد الهلالي، الأخيرة حول توزيع الميراث والمساواة بين الرجل والمرأة.

يقول تمام: لا أعلم عصرا حدث فيه من المهازل وضرب ثوابت الدين من أهله مثل هذا العصر، مضيفا: فبينما يتجه بعض الفنانين والممثلين - هداهم الله - من ناحية إلى نشر المحرمات والخلاعة والمجون والتشبه بالنساء في ملابسهم وشكلهم ولبسهم للذهب دون تحرج أو كسوف، على العكس فإنهم يتباهون بذلك ويروجون له، غير مهتمين بالمجتمع وقيمة بلدهم.

وحول جدل تصريحاته الأخيرة عن الميراث، يقول الداعية الأزهري: يتجه الدكتور سعد الهلالي - هداه الله - من الناحية الأخرى إلى ضرب ثوابت الدين ومخالفة القرآن والسنة وزعزعة ما استقر عليه المسلمون وأجمعوا عليه عبر العصور المختلفة.

وللحفاظ على المجتمع، ينصح تمام عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: لا بد على المسؤولين من الحجر على هؤلاء الناس ومنع أفعالهم والتحذير منهم ومحاسبتهم.

وختم أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر: نسأل الله لهم الهداية والرجوع للحق ، كما نسأله سبحانه الثبات وعدم الانزلاق في المهالك. وأن يحفظ بلادنا من كل سوء وشر.

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