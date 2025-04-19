إعلان

ما معنى القوامة فى الإسلام؟.. داعية إسلامي يوضح

04:21 م السبت 19 أبريل 2025

الشيخ عمرو مهران

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد قادوس:

أوضح الشيخ عمرو مهران، الداعية الإسلامي، معنى "القوامة" في الإسلام، قائلًا: "إن الست تشيل شيلة لم يخلقها لها الله- سبحانه وتعالىـ"، مستشهداً في ذلك بقول الله-تعالى-:" الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ".

وأضاف مهران، خلال تقديمه برنامج "أزمة عيلة" المذاع عبر قناة" الناس" أن القوامة لا تعني أن الرجل له كلمة ووضع، بل تعني أن الرجل قائم على خدمة الست والعائلة، فالقوامة تعني الرعاية والعناية والحماية، أي أن الرجل في خدمة المرأة.

وأوضح الداعية الإسلامي أن قوله تعالى: "بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ"، تعني أن الله- سبحانه وتعالى- أعطى الرجل من الإمكانيات والقدرات بأنه يستطيع أن يخدم هذه المرأة وهذه العائلة طوال العمر حتى يلقى الله.


لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

عمرو مهران برنامج أزمة عيلة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عودة مشروطة لـ"بلبن".. اجتماع جديد وإجراءات تصحيحية لاستئناف النشاط
الصحة تتحرك بأوامر رئاسية.. إجراءات رسمية جديدة بشأن "بلبن"
موجة حر وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر في تنويه عاجل بشأن طقس الغد