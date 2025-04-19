ما معنى القوامة فى الإسلام؟.. داعية إسلامي يوضح

كتب- محمد قادوس:

أوضح الشيخ عمرو مهران، الداعية الإسلامي، معنى "القوامة" في الإسلام، قائلًا: "إن الست تشيل شيلة لم يخلقها لها الله- سبحانه وتعالىـ"، مستشهداً في ذلك بقول الله-تعالى-:" الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ".

وأضاف مهران، خلال تقديمه برنامج "أزمة عيلة" المذاع عبر قناة" الناس" أن القوامة لا تعني أن الرجل له كلمة ووضع، بل تعني أن الرجل قائم على خدمة الست والعائلة، فالقوامة تعني الرعاية والعناية والحماية، أي أن الرجل في خدمة المرأة.

وأوضح الداعية الإسلامي أن قوله تعالى: "بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ"، تعني أن الله- سبحانه وتعالى- أعطى الرجل من الإمكانيات والقدرات بأنه يستطيع أن يخدم هذه المرأة وهذه العائلة طوال العمر حتى يلقى الله.



