عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: السحر والعين حق لكن العلاج بالذكر لا بالدجل

كتب- محمد قادوس:

شدد الدكتور أحمد نبوي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على أن السحر والعين من الأمور الثابتة في الشرع، لكنها لا تُواجه بالخرافات، بل بالرقية الشرعية واللجوء إلى الله وحده، مشيرًا إلى أن الخطر الحقيقي يكمن في الانسياق وراء الدجالين والجهلة الذين يستغلون جهل الناس وضعفهم.

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامي، السحر والعين حق، لكن العلاج ليس في التمائم والطلاسم، بل في القرآن الكريم والذكر المشروع، من أراد أن يحفظ نفسه وأهله، فعليه أن يُحصن نفسه بأذكار الصباح والمساء، وتلاوة القرآن، والاستماع لإذاعة القرآن الكريم، وقنوات العلم الشرعي المعتدل كقناة الناس وغيرها".

وأضاف نبوي خلال حلقة برامج "منبر الجمعة"، المذاع على قناة" الناس": انتشار الدجل نتيجة فراغ فكري وروحي، فالعقل الذي لا يتغذى على العلم، سيتشرب الخرافة، وهنا يأتي دورنا في نشر الوعي، وتعليم الناس الدين الصحيح، وربطهم بالمصادر الدينية المعتمدة، والبعد عن العشوائية والتلقّي من مصادر مشبوهة".

وتابع: "الخطر لا يكمن فقط في الممارسات الخاطئة، بل في العقليات التي تروج لها، علينا أن نعيد بناء العقل المسلم على أساس العلم والوعي، فالدين ليس خرافة، بل نور وعقل ومنهج، وما دون ذلك هو هدم لا بناء".

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