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بالفيديو- أمين الفتوى: الحجاب فريضة.. وخلعه ليس نهاية الدين ولا تعبيرًا عن سوء الأخلاق

09:47 م الأربعاء 16 أبريل 2025

الدكتور عمرو الورداني

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كتب - علي شبل:

كشف الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم حجاب المرأة وحكم خلعه بعد ارتدائه، وهل له علاقة بالأخلاق.

وكان الورداني تلقى سؤالًا من إحدى متابعات برنامجه «ولا تعسروا» على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، تقول في رسالتها: «بنتي خلعت الحجاب، وأنا حزينة جدًا، أتعامل معها إزاي؟».. ليرد مدير إدارة العلاقات الأسرية بدار الإفتاء المصرية قائلًا إن الابنة مسؤولة عن علاقتها مع الله، ويجب عدم تهديدها، بل تذكيرها بهذه العلاقة، وأنها مسؤولة وستقف أمام الله وحدها.

وشدد الورداني على أن الحجاب بلا شك فريضة مثل باقي الفرائض، كرم الله به المرأة، ولكنه ليس مرتبطًا بأخلاق الناس، متابعًا: «لازم الابنة تكون عارفة إنها تركت فريضة، ولكن هذا ليس نهاية دينها».

وأشار إلى أنه ليس معنى خلع المرأة الحجاب أنها بلا دين أو أخلاق، مختتما حديثه قائلًا: «هذا كلام فارغ وفاسد ومحدش يقوله للأولاد».

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