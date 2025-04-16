ما حكم كتابة آيات من القرآن والأذكار على الكفن؟.. الإفتاء توضح هل يجوز شرعًا

كتب - علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم كتابة بعض آيات القرآن الكريم وبعض الأذكار على كفن الميت، وذلك خلال ردها على سؤال تلقته من شخص يقول: ما حكم كتابة بعض الآيات والأذكار على الكفن، بغرض أن يكون ذلك نافعًا وشفيعًا للميت في القبر، ومع أننا لم نفعل ذلك، لكننا نسأل: هل هذا جائزٌ شرعًا؟

وفي رده، أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا: كتابةُ بعض آيات القرآن الكريم أو غيرها مما يشتمل على صيغ الذكر وأسماء الله تعالى على الكفن حرامٌ شرعًا، ولا يجوز الإقدام عليها؛ لما فيه من تعريض الآيات والذكر للامتهان والتنجيس بمُلاقاة الصديد الخارج من بدن الميت والدم ونحو ذلك.

في تفصيل فتواه، عبر بوابة الدار الرسمية، أكد عياد أنه قد حثَّ الشرع الشريف على استحباب تكفين الميت بالثياب الحسنة، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ» أخرجه الإمام مسلم.

وعن حكم كتابة القرآن والذكر على الكفن، يقول فضيلة المفتي: كتابة القرآن والذكر على الكفن مما لا يتفق مع ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به من تعظيم شعائره واحترامها وحُسن التعامل معها، وقد نصَّ جمهورُ الفقهاء على عدم جواز كتابة شيء من آيات القرآن الكريم وغيره مما يشتمل على لفظ الجلالة والأسماء المعظَّمة على الكفن؛ لأن ذلك يُعَرِّضه إلى الامتهان قطعًا، من جهة ملاقاته للنجاسة كالصديد الناتج عن تحلُّل بدن الميت، ومن جهة أخرى أنه مُعرَّضٌ لملامسة الأرض مباشرةً بلا حائل، ولا يخفى ما في هذا من عدم احترام للنَّصِّ الشريف.. والله سبحانه وتعالى أعلم.

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