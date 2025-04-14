أمين الفتوى ينتقد مشاهد غير أخلاقية تخالف الذوق العام: الفن رسالة وأولادنا أمانة

كتب - علي شبل:

انتقد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بعض المشاهد الفنية التي تخالف الذوق المصري العام، داعيا إلى الحفاظ على رسالة الفن السامية، باعتبارها تصل إلى البيوت وتؤثر في النشء.

ونشر ربيع، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلًا: "الـمَشاهِد غير الأخلاقية التي لا تُناسِب أخلاق المسلم فضلًا عن استهجانها مِن الذَّوق العام ينبغي أن يُتحرَّز منها، فالفَنُّ رسالةٌ قويةٌ، ومصر تمتلك في ذلك قوة ناعمة كبيرة".

وتابع أمين الفتوى محذرا: "بيوتنا وأولادنا أمانة، وعلينا صونها".

حكم سماع الموسيقى والأغاني

ما حكم سماع الموسيقى والأغاني؟.. سؤال كانت دار الإفتاء تلقته واجاب عنه الدكتور علي جمعة، المفتي الأسبق، موضحًا أن الأغاني والموسيقى منها ما هو مُبَاحٌ سماعه ومنها ما هو مُحَرَّمٌ؛ وذلك لأن الغناء كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح.

وتابع جمعة، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية: فالموسيقى والغناء المباح: ما كان دينيًّا أو وطنيًّا أو كان إظهارًا للسرور والفرح في الأعياد والمناسبات، مع مراعاة عدم اختلاط الرجال بالنساء، وأن تكون الأغاني خاليةً من الفُحْشِ والفجور، وألا تشمل على محرم؛ كالخمر والخلاعة، وألا يكون محركًا للغرائز أو مثيرًا للشهوات، وأن تكون المعاني التي يتضمنها الغناء عفيفة وشريفة.

أما الموسيقى والأغاني المحرمة يقول جمعك: فهي التي تلهي عن ذكر الله تعالى، وتتضمن أشياء منكرة ومحظورة، مثل: أن تكون باعثة على تحريك الغرائز والشهوات، أو يختلط فيها الرجال بالنساء أو يكون صوت المغني فيه تخنث وتكسر وإثارة للفتن أو تسعى إلى تدمير الحياة والأخلاق.. والله سبحانه وتعالى أعلم.

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