النشرة الدينية| لافتة "نعتذر عن تغسيل تارك الصلاة" تثيرالجدل.. وكلمة بسورة الليل لخصت الدنيا والآخرة
مصراوي:
يقدم إسلاميات مصراوي النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوى الدينية، والتي تم نشرها أمس السبت 12 أبريل 2025.
تابع أهم الموضوعات في الروابط التالية:
"نعتذر عن تغسيل تارك الصلاة".. لافتة على حائط مسجد وعالم أزهري يعلق
داعية إسلامي: "الصلاة المشيشة" تعبر عن أعمق أشكال الولاء والحب للنبي ﷺ
أيمن أبو عمر يوضح الفرق بين أنا" الشيطانية و"أنا" المحمودة"
داعية إسلامي: الحريص على الآخرة زاهد في الدنيا
ما حكم من حلف بالله كذبًا على أمر فعله أنه لم يفعله؟.. الأزهر للفتوى يوضح
داعية إسلامي: وصف أم معبد لنبي الله ﷺ يتجاوز الجمال الجسدي إلى الروحي والخلقي
صلاح الجمل: قضيت 3 سنوات في جمع دعاء الأنبياء
كلمة من ثلاثة أحرف في سورة الليل لخصت الدنيا والآخرة ؟.. يوضحها د. عصام الروبي
فيديو قد يعجبك: