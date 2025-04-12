كلمة من ثلاثة أحرف في سورة الليل لخصت الدنيا والآخرة ؟.. يوضحها د. عصام الروبي

كتب-محمد قادوس:

أشار الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف، على كلمة مكونة من ثلاثة أحرف، لخصت الدنيا والأخرة ذكرها ربنا-سبحانه وتعالى-في سورة الليل" وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ"، فالكلمة هي" لنا".

وأوضح الداعية الإسلامي، معني كلمة" لنا" فتكون لله وحده لا شريك له هو الذي يملك الدنيا والآخرة.

وأضاف الروبي عبر فيديو نشرة عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك: لمن يطلب الدنيا عليك ان تطلب الدنيا من الله لأنه الله-سبحانه وتعالى-هو الذي يملكها وحدة وجعلها مزرعة للآخرة وجعلها معبرة إلى الدار الآخرة.

وبين العالم الأزهري أن منتهي كل شيء يكون عند الله، فطالما أن منتهي كل شيء الي الله وأنه هو الذي يملك الدنيا والأخرة فواجب علي العبد ان يتخذ من الدنيا ممرًا الي الأخرة، مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى- في سورة الإسراء،" وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا".

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