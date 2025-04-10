الدكتورة هبة عوف: الزوجة ليست حور عين الزوج في الجنة ولكن لها مكانة عظيمة

كتب-محمد قادوس:

أكدت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، أن الزوجة ليست هي حور عين الزوج في الجنة، كما يتصور البعض، مشيرة إلى أن هناك فرقًا بين الزوجة في الدنيا وحور العين في الآخرة.

وأوضحت الدكتورة هبة عوف، في تصريحات خاصة لمصراوي: أن حور العين هي مخلوقات خاصة خلقها الله سبحانه وتعالى في الجنة، لتمتع المؤمنين بها في الآخرة، وهي تختلف تمامًا عن الزوجة التي تكون قد دخلت الجنة نتيجة لأعمالها الصالحة في الدنيا.

وقالت: الزوجة في الجنة ستكون في مكانة عظيمة، وقد تُضاعف مكانتها إن كانت صالحة، ولكنها ليست نفس حور العين كما ورد في النصوص الشرعية.

وأضافت أن الحديث عن حور العين في القرآن الكريم جاء ليبين نعيم الجنة للمؤمنين، والذين سيتنعمون بمخلوقات رائعة خاصة بهم، لكن الزوجة الصالحة في الدنيا ستنال جزائها العظيم في الجنة، وتكون شريكة لزوجها في نعيم الآخرة.

وأشارت إلى أن المرأة الصالحة في الدنيا ستكون مقربة من زوجها في الجنة، وأنه يمكن أن تكون هي أجمل من حور العين بسبب طاعتها وعبادتها في الدنيا.

وتابعت: "ما ينبغي أن نعلمه جميعًا هو أن الجنة هي مكان المكافأة لجميع المؤمنين، وكل شخص سينال جزاءه بما يستحق، سواء كان زوجًا أو زوجة، وفي الجنة سيتحقق لهم السعادة في طاعة الله.

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