الشيخ خالد الجندي يحذر الفتور في العبادة: سوس ينخر في الطاعة

كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، أن الفتور في العبادة مثل السوس الذي ينخر في العبادة، والفتور يأتي من التكرار وعلينا الاستعانة بالصبر والصلاة، مستشهدا بقوله-تعالى-" وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ".

وأضاف الجندي، خلال حلقة ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": أن الفتور في العبادة هو المرض الذي يأكل الجهاز العظمي أو العضلي للعبادة ويجعل الإنسان يؤدي العبادة بشكل شكلي ويصاب بحالة فتور ورتابة لذلك لابد أن ننوع في سلة الخيرات التي نؤديها حتى نتجنب آفة الفتور.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية: المشايخ بتوعنا زمان كانوا ينصحونا لازم نجدد في السورة اللي بنقرأها بعد الفاتحة في الصلاة وضيف آية أو آيتين واحفظ آيات جديدة ومعالجة الفتور مهم جدا للحفاظ على العبادة"، لافتا إلى أن الإسلام عبادات ومعاملات وفقه المعاملات هو الذي يقع فيه الناس يوم القيامة والمعاملة مع الناس واللسان يدخل النار أو الجنة.

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