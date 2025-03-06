علي جمعة: الموسيقى معادلات رياضية اكتشفها فيثاغورس قديمًا.. وهي حلال بشروط

كتب- علي شبل:

أكد الدكتور علي جمعة، المفتي الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ان الموسيقى عبارة عن معادلات رياضية اكتشفها فيثاغورس قديمًا، وهي موجودة منذ القدم، من الفراعنة إلى اليونان.

وأضاف فضيلة المفتي الأسبق خلال برنامجه "نور الدين والحياة"، أن الموسيقى ليست مجرد أصوات، بل هي معادلات رياضية منضبطة اكتشفها فيثاغورس قديمًا، حيث وجد أن النغم يتبع نسبًا تأليفية تُحدث طربًا في النفس. حتى الخليل بن أحمد أسَّس الشعر الغنائي بناءً على هذه النسب.

ولفت إلى أن الطفل الصغير يستجيب لحركة النغم دون وعي بالحلال والحرام، فهي مسألة فطرية مرتبطة بجمال التناسق، تمامًا كجمال الطبيعة والعمارة.

وأكد الدكتور علي جمعة أن الموسيقى يمكن أن تكون حلالًا إذا توافرت فيها شروط معينة، منها أن تكون الكلمات راقية وذات موضوعات دينية أو وطنية أو مديحًا للنبي الكريم.

كما شدد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على أهمية أن تكون الموسيقى المستخدمة ملائمة للذوق العام، وتحترم المشاعر الإنسانية السامية.

واستشهد جمعة بأحد أشهر الأعمال الموسيقية العالمية، وهي السيمفونية التاسعة لبيتهوفن، والتي تم إدخالها في سياق العبادة، مؤكدًا أن الموسيقى يمكن أن تكون حلالًا إذا التزمت بالضوابط الشرعية.

وأضاف أن الفن، عندما يكون هادفًا ومحترمًا، يمكن أن يكون وسيلة لتقريب الناس من القيم الروحية والإنسانية.

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