النشرة الدينية| الإفتاء تكشف عن 6 أوقات لاستجابة الدعاء.. وعلي جمعة يوجهة نصيحة لفتاة تحب ولد

كـتب- مصراوي:

يقدم إسلاميات مصراوي النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوى الدينية، التي تم نشرها على مدار أمس الاثنين 3 مارس 2025.

تابع أهم الموضوعات في الروابط التالية:

الإفتاء تكشف عن 6 أوقات لاستجابة الدعاء.. منها الثلث الأخير من الليل

"لو ولد وبنت ماسكين إيد بعض.. ده حلال ولا حرام؟".. علي جمعة يرد على أسئلة

"بحب ولد وهو ما يعرفش.. إيه التصرف الصحيح؟".. سؤال فتاة ونصيحة من علي جمعة

يعني إيه النظرة الأولى لك؟.. فتاة تسأل والدكتور علي جمعة يرد (فيديو)

مرتبط ببنت وأهلها عارفين دي تعتبر خطوبة؟.. علي جمعة يرد على أسئلة الشباب

مَنْ أجاز إخراج زكاة الفطر بالقيمة من العلماء وما حكم إخراجها بعد صلاة

المفتي: النبي الكريم سيبقى نموذجًا استثنائيًا لن يتكرر في الأخلاق

لو كانت في قيمة زكاة الفطر مصلحة للفقير لماذا لم يقرر النبي بذلك؟.. الإفتاء

المفتي: يجوز إخراج زكاة الفطر في أول رمضان وهذا آخر وقت لإخراجها

المفتي: زكاة الفطر فرض على الغني والفقير وهذا حكم إخراجها في العشر الأواخر

زكاة الفطر لم يخرجها النبي ولا الصحابة نقودًا فلماذا نخرجها مالاً؟.. الإفتاء

الشيخ محمد أبوبكر: تجاهل الصائم رخص الإفطار في رمضان قد يوقعه في المعصية

هل استخدم النبي ﷺ الأطعمة في التداوي ؟.. د. هبه عوف توضح

ما حكم عدم غض البصر نهارا ومشاهدة الأفلام الإباحية ليلا في رمضان؟.. الشيخ

الإفتاء تحسم أمر التلفظ بالنية يوميًا في شهر رمضان

عمرو خالد: كيف تكون ناجح مالًا وغنى نفسيًا وقوى روحيًا على طريقة رسول الله؟

ملتقى بالأزهر: القرآن نزل جملةً واحدةً من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا

في اي وقت يجب الصيام على الأطفال؟.. أمين الفتوى يوضح

الإفتاء: 4 حالات لا تجزئ فيها الفدية عن الصيام ويلزم فيها القضاء

الشيخ أحمد خليل يرد على الشوباشي: الحجاب فرض ثابت فى كل وقت وليس فى الصلاة

ما هى مكروهات الصيام؟.. أمينة الفتوى تجيب

أمينة الفتوى: توضح هل تأخير الاغتسال من الجنابة أو الحيض بعد الفجر يبطل

شيخ الأزهر يحذر: إحياء الفتنة بين الشيعة والسنة فتيل سريع الانفجار وقوي

هل أخطأت الإفتاء في تحديد قيمة زكاة الفطر هذا العام؟.. عالم أزهري يرد

بالفيديو..موفد الأوقاف بالبرازيل: الإخلاص سر القبول في العبادات ورمضان

نائب رئيس جامعة الأزهر: يوضح فوائد التعجيل بالفطر وتأخير السحور على الصحة

ما حكم صيام الحامل والمرضع؟.. عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى تجيب

أمثل طريقة لاستغلال شهر رمضان في التقرب إلى الله.. مختار جمعة يوضح

حكم من قبل زوجته وهو صائم؟.. محمد علي يوضح

فريدة الشوباشي: الحجاب فرض أثناء الصلاة والحج.. ولما كنت مسيحية كنت بلبسه

هل الحب بين الولد والبنت حرام؟.. على جمعة: من عشق فعف فكتم فمات.. مات شهيدا

الشيخ أحمد خليل: النوم على وضوء من سنن النبي قبل النوم

هبة عوف توضح حكم صيام من أفطر قبل المغرب عن طريق الخطأ