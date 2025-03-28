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النشرة الدينية| هل يجوز صلاة العيد فى البيت.. وهل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الميت إذا أدرك ليلة العيد

02:56 ص الجمعة 28 مارس 2025

أرشيفية

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كـتب- مصراوي:

يقدم إسلاميات مصراوي النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوى الدينية، والتي تم نشرها على مدار أمس الخميس 27 من شهر مارس.

تابع أهم الموضوعات في الروابط التالية:

هل يجوز صلاة العيد فى البيت؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الميت إذا أدرك ليلة العيد؟.. أمين الفتوى يوضح

إبراهيم الهدهد: الإسلام يعلمنا كيف نحول العدو إلى صديق

عمرو خالد: كيف تمتلك شخصية سهلة مثل الرسول؟.. تعرف على التفاصيل

الداعية مصطفى حسني: دعوة سيدنا زكريا تعكس يقين الإيمان وثقة الاستجابة

رمضان عبد المعز يتحدث عن دعاء لفك الكرب والضيق

الشيخ أحمد الطلحي: التوبة المستمرة علامة القرب من الله ومحبته لعباده

دعاء ختم القرآن مكتوب: اللهم لك الحمد على ما يسَّرت من الصيام والقيام وقراءة

تكبيرات العيد.. أفضل صيغة وهل الصيغة المشهورة عند المصريين بدعة؟

علي جمعة: الدعاء عبادة عظيمة وهو مفتاح الاستجابة في ليلة القدر

"عاوز تعرف أول رمضان 54 سنة قدام؟".. كتاب مصري قديم يتنبأ بمطالع الشهور

فلكي يؤكد: علامات ليلة القدر كانت خاصة بزمن النبي ﷺ فقط

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صلاة العيد في البيت إخراج زكاة الفطر عن الميت إسلاميات مصراوي النشرة الدينية
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