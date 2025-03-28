النشرة الدينية| هل يجوز صلاة العيد فى البيت.. وهل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الميت إذا أدرك ليلة العيد
كـتب- مصراوي:
يقدم إسلاميات مصراوي النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوى الدينية، والتي تم نشرها على مدار أمس الخميس 27 من شهر مارس.
تابع أهم الموضوعات في الروابط التالية:
هل يجوز صلاة العيد فى البيت؟.. أمين الفتوى يجيب
هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الميت إذا أدرك ليلة العيد؟.. أمين الفتوى يوضح
إبراهيم الهدهد: الإسلام يعلمنا كيف نحول العدو إلى صديق
عمرو خالد: كيف تمتلك شخصية سهلة مثل الرسول؟.. تعرف على التفاصيل
الداعية مصطفى حسني: دعوة سيدنا زكريا تعكس يقين الإيمان وثقة الاستجابة
رمضان عبد المعز يتحدث عن دعاء لفك الكرب والضيق
الشيخ أحمد الطلحي: التوبة المستمرة علامة القرب من الله ومحبته لعباده
دعاء ختم القرآن مكتوب: اللهم لك الحمد على ما يسَّرت من الصيام والقيام وقراءة
تكبيرات العيد.. أفضل صيغة وهل الصيغة المشهورة عند المصريين بدعة؟
علي جمعة: الدعاء عبادة عظيمة وهو مفتاح الاستجابة في ليلة القدر
"عاوز تعرف أول رمضان 54 سنة قدام؟".. كتاب مصري قديم يتنبأ بمطالع الشهور
فلكي يؤكد: علامات ليلة القدر كانت خاصة بزمن النبي ﷺ فقط
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