درس التراويح بالأزهر: الصدقة أحد أبواب البر وأعظم أسباب بركة المال وزيادة الرزق

كتب- علي شبل:

ألقى فضيلة الدكتور عبدالفتاح العواري، عضو مجمع البحوث الإسلامية، درس التراويح اليوم الاثنين، متحدثًا عن فضل الصدقة، مبينا أن الصدقة في الإسلام باب من أبواب البر، فبها يقي المسلم نفسه من مصارع السوء، كما أن المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة وبها يطفيء غضب مولاه، ويداوي مرضاه ويكفكف دموع اليتامى والمساكين.

وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية أن فضيلة الصدقة لا تخفى على ذي عقل فيمن وهبهم الله سعة في الرزق للتصدق على الفقراء، موضحا أن الإسلام حين يدعون إلى التصدق فإنه يريد بأصاحب الأموال الخير والثواب والأجر العظيم، وهي من أعظم أسباب بركة المال، وزيادة الرزق، وإخلاف الله على صاحبها بما هو أحسن، كما أنها وقاية من عذاب الله.

واختتم الدكتور العواري أن للصدقة شأن عظيم في الإسلام، فهي من أوضح الدلالات، وأصدق العلامات على صدق إيمان المتصدق؛ وذلك لما جبلت عليه النفوس من حب المال والسعي إلى كنزه، فمن أنفق ماله وخالف ما جُبِل عليه، كان ذلك برهان إيمانه وصحة يقينه.

ويُحيي الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان المبارك بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: مقارئ قرآنية، ملتقيات دعوية عقب الصلوات، دروسًا علمية بين التراويح، صلاة التهجد في العشر الأواخر، تنظيم موائد إفطار يومية للطلاب الوافدين، إضافة إلى احتفالات خاصة بالمناسبات الرمضانية، وذلك في إطار الدور الدعوي والتوعوي الذي يضطلع به الأزهر الشريف لنشر العلوم الشرعية وترسيخ القيم الإسلامية السمحة.