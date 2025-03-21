النشرة الدينية| أدعية ليلة القدر وتوصية من الإفتاء بخصوص علاماتها.. وساحر تائب يفشي أسرار الجن المرعبة

مصراوي:

يقدم إسلاميات مصراوي النشرة الدينية لأبرز الأحكام الشرعية والفتاوى الدينية والقضايا الاسلامية، والتي تهم قطاعا كبيرا من الناس، والتي تم نشرها على مدار أمس الخميس 20 من شهر رمضان 2025.

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