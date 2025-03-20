النشرة الدينية| أفضل أعمال العشر الأواخر ودعاء النبي فيها.. والفلك يحسم عدة رمضان
01:36 ص الخميس 20 مارس 2025
كـتب- مصراوي:
يقدم إسلاميات مصراوي النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوى الدينية، والتي تم نشرها على مدار أمس الأربعاء 19 من شهر مارس.
تابع أهم الموضوعات في الروابط التالية:
الجمعة أولى الليالي الوترية.. هل تؤكد أنها ليلة القدر؟
قبل العشر الأواخر.. اعرف دعاء النبي في صلاة التهجد وقيام الليل
كيف تتخلص من أوراق المصاحف القديمة؟.. 3 حلول تكشف عنها الإفتاء
منها مدة الاعتكاف والفرق بين التهجد والتراويح.. 5 آراء شرعية مهمة يكشف عنها المفتي
المفتي يكشف عن شرط قبول الأعمال الصالحة: احذروا فخ العجب بالعبادة والغرور بالطاعة
المفتي: الدعاء في العشر الأواخر من رمضان مستجاب وهذا دعاء النبي فيها
المفتي يوضح فضل إحياء العشر الأواخر وأفضل 4 أعمال صالحة فيها
شيخ الأزهر يكشف غيرة النبي على اسم الله تعالى
المفتي: النبي اجتهد في العشر الأواخر من رمضان رغم أنه مغفور له
شيخ الأزهر يكشف لماذا رفض النبي صلى الله عليه وسلم كنية صحابي بـ"أبي الحكم"
هل يخرج المقيمون بمصر زكاة الفطر بقيمة 35 جنيهاً أم بحساب بلادهم؟..أمين الفتوى يوضح (فيديو)
كيف تختم القرآن في العشر الأواخر من رمضان؟.. إليك أبسط طريقة
هل تجوز الزكاة للغني والمقتدر ماليًا؟.. أمين الفتوى يجيب
هل كحول البرفانات طاهر أم يفطر الصائم؟.. أمين الفتوى يوضح
عمرو خالد: كيف تحول أذية الناس لمكسب كبير في الحياة.. تفاوض أم صدام؟
شيخ الأزهر: حكمة الله في الخلق تتجاوز الإدراك
أسامة فخري الجندي: التعاون هو سر قوة المجتمعات ونجاح العمل المشترك
فلكي يحسم: كل الحسابات تؤكد اكتمال عدة شهر رمضان والعيد الإثنين في جميع الدول
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