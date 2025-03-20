النشرة الدينية| أفضل أعمال العشر الأواخر ودعاء النبي فيها.. والفلك يحسم عدة رمضان

كـتب- مصراوي:

يقدم إسلاميات مصراوي النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوى الدينية، والتي تم نشرها على مدار أمس الأربعاء 19 من شهر مارس.

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الجمعة أولى الليالي الوترية.. هل تؤكد أنها ليلة القدر؟

المفتي يكشف عن شرط قبول الأعمال الصالحة: احذروا فخ العجب بالعبادة والغرور بالطاعة