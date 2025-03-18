النشرة الدينية| 5 آراء شرعية يكشف عنها المفتي..وهل نزول نقطة من دم الحيض قبل أذان المغرب بدقائق يفسد

كـتب- مصراوي:

يقدم إسلاميات مصراوي النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوى الدينية، والتي تم نشرها على مدار أمس الأحد 17 من شهر مارس.

تابع أهم الموضوعات في الروابط التالية:

علي جمعة: الانتحار معصية كبيرة ومن حاول الانتحار ولم يمت آثم شرعًا

هل إخراج زكاة الفطر مالاً يبطلها؟.. عالم أزهري يفند الرأي الشرعي

منها حكم صلاة التسابيح والاستخارة ورؤية النبي في المنام.. 5 آراء شرعية يكشف عنها المفتي

صلاة التراويح في المسجد أم المنزل؟.. أمين الفتوى يوضح

الكعبة المشرفة كما لم ترها من قبل.. صور مذهلة بالدرون

الدكتور أسامة قابيل: ركعتان تكفي لصلاة التراويح.. وأداؤها في البيت أفضل

عمرو خالد: كيف واجه النبي أبشع تهمة يمكن أن يواجهها رجل وتعامل مع مروجيها؟

نائب رئيس جامعة الأزهر: الزكاة طهارة للنفوس ونماء للمجتمع

هل نزول نقطة من دم الحيض قبل أذان المغرب بدقائق يفسد الصيام؟.. أمينة الفتوى توضح

هل ممارسة اليوجا حرام؟.. رد غير متوقع من أمينة الفتوى!!

هشام عبد العزيز: علو الهمة مفتاح النجاح في الدنيا والآخرة

جامع زوجته في نهار رمضان لكن زوجته من أثارت شهوته.. فما الحكم؟

5 فئات من الناس وعدهم الله بالبشرى والبركة والاستجابة.. من هم؟

داعية إسلامي: غض البصر وكف اللسان جوهر الصيام الحقيقي في رمضان

هل تسميم القطط حرام؟ أمين الفتوى يكشف الحكم الشرعي

هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الزيت والسكر أم تشترط الحبوب؟.. الإفتاء توضح

لماذا سمّي يوم بدر يوم الفرقان؟.. وزير الأوقاف السابق يجيب

هل الجماع في ليالي رمضان مكروه؟.. الإفتاء: جائز شرعًا إلا في حالتين

فيديو- برج "إيفل" يرتدي الحجاب ويفجر الجدل في فرنسا.. ما القصة؟

غزوة بدر الكبرى.. أبرز 10 معلومات عنها

عن العقيدة والجن والحساب.. 5 أسئلة جدلية وردود مثيرة للدكتور علي جمعة

بتقنيات مثيرة.. شاهد كيف يتم حساب أعداد المعتمرين والزائرين بالمسجد الحرام

باحث بمرصد الأزهر: هل يجوز للمريضة المسلمة التداوي عند طبيب غير مسلم