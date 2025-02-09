هل يكره قضاء أيام رمضان في شعبان؟.. عالم سعودي يجيب

كتب- علي شبل

أوضح الداعية الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم قضاء أيام من رمضان في شهر شعبان، وهل ذلك جائز أم غير جائز أم مكروه شرعًا.

في رده، على السؤال: ما حكم تأخير قضاء رمضان إلى شعبان؟، يقول العالم السعودي إن من كان عليه أيام أفطرها من رمضان فيسن له المبادرة إلى قضائها على الفور بعد يوم العيد مباشرة؛ لأن هذا أسرع في إبراء الذمة وأحوط للإنسان، فإنه لا يدري ما يعرض له، وله أن يؤخره إلى آخر شهر شعبان، لكن إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب عليه القضاء.

واستشهد الخثلان، في منشوره عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا)، بما روي عن عائشة رضي الله عنها: «كان يكون عليّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان»، موضحا ذلك لأنها كانت منشغلة بالنبي ﷺ.

وأوضح أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أنه يستحب أن يكون القضاء متتابعًا، مستشهدا بقول الموفق ابن قدامة رحمه الله: «لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في استحباب التتابع في قضاء رمضان»؛ لأنه أشبه بالأداء، وفيه خروج من الخلاف، لكنه لا يجب.

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