"الولادة القيصرية حرام".. فتوى غريبة تثير جدلًا وردودًا في المغرب (فيديو)

كتب- علي شبل:

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب بعد فتوى جديدة انتشرت في البلاد، وأثارت بلبلة كبيرة، بتحريم إجراء المرأة عملية الولادة القيصرية.

حالة من الجدل تفجرت عقب انتشار مقطع فيديو أظهر ضيفة في أحد برامج البودكاست، تتحدث عن تحريم إجراء عمليات الولادة القيصرية، وعرّفت السيدة عن نفسها بأنها مستشارة نفسية وأخصائية توليد، ورأت أن إجراء النساء المقبلات على الولادة للعمليات القيصرية أمر محرّم.

واستندت السيدة إلى أمثلة كفتوى تحريم الوشم، الذي يعتبر تغييرا طفيفا وسطحيا على جلد الإنسان، أو العمليات التجميلية، ورأت أن إجراء شق البطن لإخراج المولود يشبهها.

وعقب انتشار المقابلة، أثارت التصريحات استغراب المهتمين والمتخصصين، حيث صرح أستاذ أمراض النساء والولادة بكلية الطب بالرباط، الدكتور خالد فتحي، بأن العملية القيصرية لا تتم من أجل التجميل وقد تقبل عليها النساء لأنهن يعتقدن أنها الأسهل والأقل إيلاما، وذلك لتفادي آلام وساعات المخاض العسيرة.

وتابع الطبيب، في تصريحات نقلتها مواقع مغربية، أن تحريم القيصرية هو أمر خاطئ لأنها أصلا لا تدخل أصلا في خانة عمليات التجميل.

في سياق متصل، أكد حسن سجنفل، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات بالمغرب، أن الفتوى هي صناعة لا يحسنها إلا من كان على دراية بالعلم الشرعي وقدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفضيلية وأيضا يكون على دراية بواقع الناس.

كما لفت إلى أن تطور العلوم التي تساهم في تيسير حياة الناس هو الأساس، مشددا على أن من الضروريات حفظ الحياة، وإجراء العملية القيصرية للمرأة الحامل متى كان ذلك ضروريا أمر مباح.

يشار إلى أن عدداً واسعاً من النشطاء كانوا تفاعلوا مع هذه الفتوى، بين ساخرين من السيدة التي اتهموها بالحديث دون سند علمي أو فقهي، وبين مصدقين لكلامها ومؤيدين لما جاء فيه.

كما تعرضت صاحبة الفيديو إلى هجوم حاد من طرف المعلقين الذين دعوها للمكوث في المطبخ بدل إطلاق الفتاوى معتبرين أنها تتفوه بالترهات.

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