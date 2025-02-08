عالم أزهري: يوضح معنى قول الله" كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ"

كتب- محمد قادوس:

أشار الدكتور عصام الروبي العالم الأزهري، إلى معني الْأَبْرَارِ الذي قال عنه ربنا-سبحانه وتعالى-" كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ * كِتَابٌ مَّرْقُومٌ"؟.

وقال العالم الأزهري إن كتاب الأبرار معناه صحائف الأعمال التي كتبت فيها أعمال هؤلاء المؤمنين الصادقين المخلصين، مشيرًا إلى أن صحائف أعمالهم فهي موجودة في مكان عالى المقام في مكان ذي منزلة علية غالية رفيعة عند الله-سبحانه وتعالى-.

وأضاف الروبي، عبر فيديو نشره عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك: إلى معني "عليون" فهي مأخوذة من علي، أي مكان عال، وهذا المكان قيل إنه أعلى مكان في الجنة، منوهًا الي أن صحائف أعمال المؤمنين موجودة في هذا المكان الكريم، فهذا المكان يشهده المقربون، والمقربون هم الملائكة.

وأوضح الداعية على العبد ان يتخيل حينما يعمل عمل صالحًا طيبًا ترضي به الله-سبحانه وتعالى-فهذا العمل يشهده الملائكة، فيدعون الله لك بمزيد من التوفيق والسداد والرعاية.