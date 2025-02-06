هل الأغاني حرام أم حلال؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل

كتب- محمد قادوس:

قال الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رده على سؤال حول حكم سماع الأغاني، إن الإجابة تتوقف على محتوى الأغاني نفسها.

وأضاف عبد السلام، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الأغاني قد تكون مباحة إذا كانت كلماتها لا تدعو إلى الرذيلة أو إثارة الشهوات أو الفتن، وأنها لا تحتوي على أي شيء يخل بالحياء.

وأوضح أمين الفتوى، أن بعض الأغاني التي تحمل معاني إيجابية مثل حب الوطن، وحب الوالدين، أو حب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا حرج في سماعها.

وأشار إلى أن فتوى دار الإفتاء المصرية تؤكد أن الأغاني التي تندرج تحت هذه المعاني الطيبة والمباحة تكون من الأمور المباحة، وفي حال كانت الأغاني تحتوي على كلمات تحث على الفضيلة وتعزز السلام الداخلي والروح، فإنها لا تعد محرمة.

وعن الحديث المتداول بين بعض الناس حول أن سماع الأغاني سيؤدي إلى عذاب شديد في الآخرة، قال: "هذا الكلام غير دقيق، لا توجد أدلة شرعية قاطعة تدل على أن الاستماع للأغاني يؤدي إلى عذاب الله أو أن الأغاني بشكل عام حرام"، مشيرا إلى أنه رُوي أنه عندما دخل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم ووجد جاريتين تغنيان في بيته، قال له: "أمزامير الشيطان في بيت رسول الله؟" فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قائلاً: "دعهم يا أبا بكر، فإن اليوم يوم عيد".

و نوه إلى أن العلماء قد اتفقوا على أن الأغاني التي يتم سماعها في جو من الفساد، مثل وجود الخمر أو المحرمات الأخرى، لا يجوز سماعها، أما إذا كانت الأغاني تحتوي على رسائل سليمة ولا تدعو إلى ما يضر بالنفس أو المجتمع، فهي مباحة.