الدكتورة هبة عوف: حديث "ناقصات عقل ودين" صحيح لكن كثيرين يفهمونه خطأ

كتب- محمد قادوس:

أكدت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، أن حديث "ناقصات عقل ودين" صحيحٌ، رواه البخاري ومسلم، لكنه كثيرًا ما يُساء فهمه وتفسيره خارج سياقه الصحيح.

وأوضحت عوف في ردها لمصراوي: أن النبي ﷺ ذكر هذا الحديث في سياق مخاطبته للنساء، مبينًا أن نقصان العقل المقصود به ليس نقصًا في الذكاء أو القدرة العقلية، وإنما إشارة طبيعة المرأة العاطفية، حيث أقر الشرع لهذا السبب أن شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل في بعض الأحكام، وفقًا لما ورد في القرآن الكريم: "فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَاءِ" (البقرة: 282)، فالطبيعة العاطفية قد تؤثر على تذكرها للتفاصيل في بعض المواقف، وليس انتقاصًا من قدراتها الفكرية.

أما نقصان الدين، فبيَّنت أنه مرتبط بالعذر الشرعي للمرأة، حيث تعفى من الصلاة والصيام خلال فترة الحيض والنفاس، وهذا لا يعني قلة الإيمان أو التقوى، وإنما هو تخفيف من الله ورحمة، ولا يؤثر على مكانتها عند الله أو على فرصتها في الثواب والأجر.

وشددت الدكتورة هبة عوف على أن الإسلام كرّم المرأة وأعطاها حقوقًا متساوية في الكرامة الإنسانية، وأن تفسير النصوص الدينية يجب أن يتم وفق السياق الصحيح، بعيدًا عن الفهم السطحي الذي يؤدي إلى إساءة استخدامها في غير موضعها.