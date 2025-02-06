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خالد الجندى يوجه نصيحة للشباب لتحقيق النجاح

03:23 م الخميس 06 فبراير 2025

الشيخ خالد الجندي

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كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن البيئة المحيطة قد تؤثر بشكل كبير على حياة الأفراد وخاصة الشباب، مشيرا إلى أن الشخص قد يحتاج في بعض الأحيان إلى الابتعاد عن البيئة التي تؤثر عليه سلبًا وتشتت تركيزه أو تجلب له مشاكل نفسية أو اجتماعية.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، المذاع على قناة "dmc"، إلى أن العزلة هنا لا تعني الانعزال التام عن المجتمع، بل المقصود هو الابتعاد عن الأشياء أو الأشخاص الذين يساهمون في دفع الفرد نحو السلوكيات السلبية أو المحيط الذي لا يدعمه في تحقيق أهدافه.

وقال: إذا كانت البيئة المحيطة بك مليئة بالعادات السيئة مثل الإدمان، عليك أن تبتعد عنها وتتجنب الأشخاص الذين يروجون لهذه السلوكيات.

وأضاف أن الإنسان يجب أن يميز بين المجتمع بشكل عام، الذي يكون في معظمه بخير، وبين البيئة المحيطة به بشكل خاص، موضحا أن الشخص إذا استطاع أن يتجنب ما يضر به في محيطه، فإنه سيستطيع أن يحقق توازنًا داخليًا ويساهم في نجاحه الشخصي.

واستشهد الجندي بآية قرآنية في هذا السياق حيث قال: "وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره"، لافتا إلى أهمية الابتعاد عن الأمور التي تشتت التركيز أو تضر بالعقل والنفس، حتى وإن لم يكن ذلك يعني قطع العلاقة بشكل كامل مع المحيطين.

وفي الختام، دعا الجندي جميع الشباب إلى أن يكونوا أكثر وعيًا بتأثير البيئة التي يحيطون بها على حياتهم، وأن يبحثوا عن الطرق التي تمكنهم من التفوق والابتعاد عن المؤثرات السلبية.

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الشيخ خالد الجندي تحقيق النجاح حوار الأجيال
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