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بالفيديو| أمين الفتوى: تعليق الزوجة وتركها دون طلاق أو زواج من الأمور المحرمة شرعًا

08:29 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

الشيخ محمد كمال أمين الفتوى

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كتب - علي شبل:

أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزواج يجب أن يكون قائمًا على السكون والراحة والاطمئنان بين الزوجين، كما قال الله تعالى: «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة».

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، حلقة برنامج فتاوى الناس، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: «التعليق، وهو ترك الزوج لزوجته دون الطلاق أو إعطائها حقوقها، يعد حرامًا شرعًا وله آثار سلبية كبيرة على الزوجة والأسرة بشكل عام، فعندما تُترك الزوجة في هذه الحالة، تفقد الأمان والمودة التي هي من أساسيات العلاقة الزوجية، ويؤدي ذلك إلى شعورها بالظلم وعدم الاحترام».

وتابع أن التعليق لا يحل أي مشكلة، بل يعمقها، ويجب أن يتذكر الرجل أنه مسؤول عن السعادة الزوجية والراحة النفسية لزوجته، النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خيركم خيركم لأهله»، وهذه دعوة واضحة إلى أن الزوج يجب أن يكون طيبًا ومتسامحًا مع زوجته، ويجب عليه أن يتحمل جزءًا من الأخطاء للتوصل إلى حلول وسط.

وأكد أن الزواج يجب أن يساهم في بناء أسرة مستقرة، والتعليق يؤدي إلى زيادة المشكلات داخل الأسرة ويؤثر سلبًا على الأبناء أيضًا، لافتا إلى أن الإمام القرطبي قال عن المعلقة بأنها المرأة التي تتزوج لكنها ليست زوجة بالمعنى الكامل، ولا هي مطلقة أيضًا، وهذه الحالة محرم شرعًا.

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محمد كمال دار الإفتاء المصرية مهند السادات برنامج فتاوى الناس
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