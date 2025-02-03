بالفيديو| أمين الفتوى يكشف عن 3 أوقات مكروه فيها الصلاة

كتب- علي شبل:

كشف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن أوقات يُكره فيها أداء الصلاة؛ مفسرا ذلك لأن بعضها يتداخل مع الأحوال الفلكية التي يمكن أن تشتت تركيز المسلم.

وأضاف «وسام»، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»: «هناك ثلاث فترات أساسية نركز عليها في أوقات الكراهة، الوقت الأول من بعد صلاة الفجر وحتى طلوع الشمس، أو من طلوع الشمس حتى يصل ارتفاعها إلى مقدار رمح في السماء، وهو ما يُعرف بوقت الضحى، ويستمر هذا الوقت 25 دقيقة بعد الشروق».

وأضاف الشيخ أحمد وسام: «أما الوقت الثاني من بعد الشروق إلى ما قبل الزوال، والثالث فهو بعد صلاة العصر، ويستمر حتى تتهيأ الشمس للغروب، وهو يشمل فترة ما قبل صلاة المغرب، وكذلك، من تهيؤ الشمس للغروب حتى غروبها تمامًا يُعد وقت كراهة أيضًا».

هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة؟

كان الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أوضح حكم قضاء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة، وهل يحرم أداؤها في تلك الأوقات، محترفي فتوى سابقة أن الصلوات الفائتة لا تسقط عن الإنسان إلا بالقضاء، وإذا فاته المسلم أداء الصلاة في وقتها فإنه لا حرج في قضاء هذه الصلاة حتى في أوقات الكراهة.

وأضاف أمين الفتوى، خلال حلقة سابقة ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس: "إذا نمت عن صلاة الظهر أو العصر أو نسيت أي صلاة، فيجب عليك قضاؤها حتى لو كنت في وقت الكراهة، فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من نسي صلاة أو نام عنها، فليصلها إذا ذكرها).

وأشار إلى أن جمهور العلماء أفتوا بجواز قضاء الصلوات الفائتة في أي وقت من أوقات الكراهة، مثلما لو استيقظ الشخص بعد فجر أو بعد صلاة العصر وتذكر أنه لم يؤد الصلاة في وقتها.

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