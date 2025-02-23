حكم دفع زكاة الفطر للأقارب المحتاجين ؟.. الشيخ احمد خليل يوضح

كتب- محمد قادوس

أكد الشيخ أحمد خليل أن دفع زكاة الفطر للأقارب المحتاجين جائز، بل هو أولى من إعطائها للغرباء، بشرط ألا يكونوا من الذين تجب نفقتهم على المزكي.

وأوضح أن من كان له قريب فقير كالأخ أو الأخت أو العم أو الخال، فيجوز له أن يعطيه من زكاته، وهو بذلك ينال أجرين: أجر الصدقة وأجر صلة الرحم.

وأشار إلى أن النبي ﷺ قال: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة"، مما يدل على فضل إعطاء الزكاة للأقارب.

وأضاف أن الأبناء والوالدين لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن نفقتهم واجبة على المزكي، أما الإخوة والأقارب غير المباشرين فلا حرج في ذلك.

وبيّن أن الأفضل للمسلم أن يتحرى الفقراء من أقاربه قبل البحث عن غيرهم، لأنهم أولى بالمعروف.

ولفت إلى أن بعض الفقهاء رأوا أن إعطاء الزكاة للأقارب المحتاجين فيه مصلحة مزدوجة، لأنه يسد حاجتهم ويقوي الروابط الأسرية.

وأشار إلى أن المسلم ينبغي أن يكون حكيمًا في توزيع زكاته، وأن يضعها في مواضعها الصحيحة، وفقًا لما أمر الله به.