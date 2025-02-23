بعد إعادة نشر فيديو افتتاحه.. الدكتورة هبة عوف: "المسجد الليبرالي" وإمامة المرأة مخالفة للشريعة

كتب-محمد قادوس:

بعد إعادة نشر فيديو قديم لافتتاح مسجد ليبرالي في العاصمة الألمانية برلين يجمع بين الرجال والنساء في الصلاة ويقبل دخول المثليين للمسجد، حيث كان إمامة المرأة.

أكدت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، أن افتتاح ما يُسمى بـ"المسجد الليبرالي" في برلين هو تحريف واضح لأحكام الإسلام وثوابته، مشددة على أن الصلاة لها ضوابط شرعية لا تقبل الاجتهاد الشخصي، ومنها الفصل بين الرجال والنساء في الصفوف وإمامة الرجل للجماعة المختلطة.

وأشارت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف خلال تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن السماح بممارسات تخالف الفطرة، كالمثلية، داخل هذا المكان، يتعارض مع تعاليم الإسلام الواضحة، موضحة أن محاولة ربط هذه المبادرة بالديمقراطية العلمانية تكشف عن أهداف غير دينية تهدف إلى تقديم صورة مشوهة عن الإسلام.

وأضافت أن إطلاق اسم "مسجد" على قاعة مستأجرة داخل كنيسة، وتصدّر امرأة لإلقاء الخطبة وإمامة الصلاة، يعد تجاوزًا للأحكام الشرعية المتفق عليها، مؤكدة أن هذه المبادرات الفردية لا تمثل الإسلام الصحيح ولا تعكس تعاليمه الصحيحة.

اقرأ ايضًا

وقعت مع خطيبي في محرمات لم تصل للزنى فما كفارة ذلك؟.. نصيحتان من علي جمعة

خلعت زوجي وأقابله في البيت بدون الأولاد.. فهل عليّ ذنب؟.. رد مفاجئ من أمين الفتوى