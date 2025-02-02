هل يجوز دفع مال لشخص حتى لا يشهد عليّ زوراً؟.. عالم أزهري يجيب

كتب- علي شبل:

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالًا من شخص يقول: قام بيني وبين رجل آخر اتفاق على أن لا يشهد عليّ شهادة بحق، أو أن لا يشهد عليّ زورا، ودفعت له مبلغا من المال من أجل ذلك، فهل يجوز ذلك شرعا؟.. ليجيب عنه موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي رده، أكد لاشين أن المؤمن الحق ينفذ شرع الله ابتغاء مرضاة الله، ولا يريد من وراء ذلك جزاء ولا شكورا، بل يفعل ذلك لله، ولله فقط موقنا بأن أجره وثوابه واقع له عند ربه، قال تعالى: (إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا).

وقال سبحانه (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا).

وقال العلي القدير: (وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ولسوف يرضى).

ولفت أستاذ الفقه بجامعة الأزهر إلى أن الشرع مشتمل على أوامر ونواه، وبمعنى ٱحر افعل ولا تفعل ،ويجب غلى المؤمن تنفيذ هذه الأوامر، والابتعاد عن هذه النواهي دون أن يكون لذلك عوض مادي، أو أية منفعة أخرى.

وبخصوص واقعة السؤال يقول لاشين، في رده، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك:

إذا صالح شخص شخصا ٱخر، وكان موضوع الصلح عدم الشهادة عليه كان هذا الصلح باطلا غير صحيح؛ لأنه لا يخلو من ثلاثة أحوال كلها باطلة على النحو الآتي:

أحدها أن يصالحه على عدم الشهادة عليه بحق لزمه وكان هذا الحق لا يثبت إلا بالشهادة، وكانت الشهادة متعينة على الشاهد بأن لا يعلم بهذا الحق إلا هذا الشاهد فمثل هذه الشهادة لا يجوز كتمانها، لا بعوض ولا مجاملة للمدين ولا لأنه من أصحاب المناصب الرفيعة ،او المركز المرموق امتثالا لقول الله تعالى: (ولا تكتموا الشهادة).

ثانيها: أن تتم المصالحة بينهما على أن لا يشهد عليه زورا ،فهذا أيضا صلح باطل، وأخذ المال في مقابلته حرام لأن شهادة الزور أمر محرم شرعا يجب الابتعاد عنه دون مقابل.

ثالثا: أن يصالحه على عدم الشهادة عليه بجريمة ارتكبها توجب إقامة الحد عليه كالزنا أو السرقة مثلا فيكون الصلح باطلا، وأخذ العوض عنه حرام لأن ذلك ليس حقا للشاهد حتى يستعيض عنه بل هو من حقوق الله عز وجل، وإذا كان كذلك فأخذ المال على كتمان الشهادة عليه حرام.. والله أعلم.

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