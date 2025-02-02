بالفيديو| أمين الفتوى يكشف لماذا حرم الله الخمر في الدنيا ووعد المؤمنين به في الجنة

كتب- علي شبل:

كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سبب تحريم الله تعالى الخمر في الدنيا رغم أنه وعد المؤمنين به في الجنة، وذلك خلال رده على سؤال تلقاه من شخص يقول: ما الحكمة من تحريم الخمر في الدنيا ووجودها في الآخرة؟

في رده، قال أمين الفتوى: "الفرق بين خمر الدنيا وخمر الآخرة كبير للغاية، خمر الدنيا محرم لأنها تُذهب العقل وتُفقد الإنسان القدرة على التمييز، فتصبح تصرفاته كالحيوان الذي لا يدرك ما حوله".

وأضاف فخر، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: "أما خمر الآخرة، فهي خمر لا تذهب العقل ولا تسبب السكر، بل على العكس، هي نوع من المتعة التي خلقها الله سبحانه وتعالى في الجنة بغير مضار، فخمر الدنيا لها تأثير سلبي على الإنسان، بينما خمر الآخرة تأتي في هيئة أخرى تمامًا، تكون فيها المتعة دون أي ضرر".

وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى قد حرم الخمر في الدنيا على المؤمنين، وجعلها من المحرمات التي يجب الامتناع عنها، لافتا إلى أن السبب في هذا التحريم هو أن المؤمن عندما يمتنع عن شيء محرّم في الدنيا، ويصبر ويقبل هذا التحريم من أجل مرضاة الله، فإن الله يكافئه في الآخرة بما هو أعظم وأفضل.

وتابع: "ربنا سبحانه وتعالى يكرم المؤمنين الذين امتثلوا لأوامره، ويجازيهم في الجنة بما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ومن ضمن هذه المكافآت هو خمر الجنة، لكننا يجب أن نعلم أنها ليست كخمر الدنيا. فهي ليست مسكرة أو مهلكة، بل هي نوع من النعيم الذي لا يشبه أي شيء في الدنيا".

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