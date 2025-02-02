الشيخ أبوبكر: صلاة المرأة خارج البيت أمام الرجال صحيحة "مية في المية" (فيديو)

كتب - علي شبل:

أكد الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، على صحة صلاة المرأة في مكان عام به رجال أجانب، قائلًا إن من تؤدي أركان الصلاة جميعها ركوعًا وسجودًا دون حرج ما لم تجد مكانًا تستر فيه من أعين الرجال صلاتها صحيحة "مية في المية".

وقال “أبو بكر”، في مقطع فيديو شاركته فيه زوجته، وبثه عبر صفحته على “فيسبوك”، إنه حينما كان بصحبة زوجته في مطار المدينة المنورة لعمل عمرة، أذن المؤذن لصلاة الظهر، فأرادت زوجته أن تصلي فقال لها “صلي”. وأشار إلى أن زوجته رفضت الصلاة أمام الرجال وأفتت بأن الصلاة في هذه الحالة “باطلة”.

رد الداعية الأزهري على كلام زوجته نافيًا صحة ما قالته. وقال إن الصلاة بحضرة الرجال، حتى ولو كانوا أجانب، ليست باطلة بالنسبة للمرأة.

وأضاف العالم بالأزهر الشريف: “الفكرة أننا نبحث عن مكان فيه ستر، فإذا وجدت المرأة مكانًا تستر فيه عن أعين الرجال فلتصلي فيه، وإن لم يكون هناك مكانًا تستر فيه عن الرجال فعليها أن تصلي في أي مكان يتيسر لها ولا بأس.. والصلاة صحيحة مليار في المئة”.

ولفت الشيخ محمد أبو بكر إلى أن بطلان الصلاة يترتب عليه أمور داخل الصلاة لا تفعلها المرأة، كأن تصلي في الحرم بدون حجاب.

ورد الداعية الإسلامي على اقتراح من زوجته بأن تصلي وهي جالسة في المطار أو تؤجل الصلاة لحين الذهاب إلى الفندق، بدلًا من أن تركع وتسجد أمام الرجال، قائلًا لها محذرا من أن صلاتها تصبح باطلة في حال استغنت عن أركان الوقوف والركوع والسجود التي تعد أركان أساسية في الصلاة للقادرة عليها. كما أشار إلى أن تأجيل الصلاة عن وقتها يعد من أعظم الذنوب والمصائب.

وأكد “أبو بكر” أن الله تعالى أباح بصلاة المرأة أمام الرجال طالما لم تجد مكانًا تستر فيه، قائلًا: “صلي في أي مكان يتيسر لكِ الصلاة فيه”.

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