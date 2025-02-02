رمضان عبد المعز: الله أنعم علينا ببلوغ شهر شعبان.. وهذا فضل الصلاة على النبى

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، إنها نعمة من الله علينا أن بلغنا شهر شعبان، مشيرا إلى أنه في شهر شعبان، أرضى الله-سبحانه وتعالى-سيدنا النبى في ثلاثة أمور.

أولها في مقامه، ونزل قوله تعالى في شهر شعبان: "إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

وأضاف عبد المعز خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر قناة "DMC"، أنه قبل أن يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالصلاة على النبي، بدأ بنفسه وثنى بالملائكة، مؤكدا أن الصلاة على النبي تفتح الأبواب المغلقة، وفيها كل الخير.

وتابع الداعية: النبي قال في حديث أبي بن كعب، عندما قال له: أصلى عليك وقتي كلها يا رسول الله، قال إذا تكفي همك ويغفر ذنبك"، لافتا إلى أن من يدفع الصدقة ينال صلاة النبي عليه.

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