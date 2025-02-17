الداعية وسيم يوسف ينتقد الدعاء لمرضى المسلمين فقط: لماذا لا ندعو للمسيحي واليهودي والبوذي؟

كتب- علي شبل:

استنكر الداعية الإماراتي الدكتور وسيم يوسف قصر بعض الناس وأئمة المساجد دعائهم بالشفاء لمرضى للمسلمين فقط، بقولهم "اللهم اشفي مرضى المسلمين"، طارحا السؤال: وهل الدعاء للشخص المسيحي حرام؟

وخلال مقابلة مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، عبر فضائية صدى البلد، قال الداعية وسيم يوسف عن اقتصار بعض الأئمة على الدعاء للمسلمين فقط: 'لماذا نقول اللهم اشفِ مرضى المسلمين فقط؟ الألم هو الألم، سواء أصاب مسلما، مسيحيا، يهوديا، بوذيا، أو أي إنسان آخر".

وأشار الداعية الإماراتي إلى أن الأطباء الذين أشرفوا على علاجه من السرطان، وبذلوا جهودا كبيرة لإنقاذه، كانوا من ديانات مختلفة، مشيرا إلى أن الخير والرحمة لا يجب أن يكونا محصورين في فئة دون أخرى.

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