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أمين الفتوى يوضح سرًا من أسرار استجابة الدعاء لا يعرفه الكثير من المسلمين

02:19 م الإثنين 17 فبراير 2025

الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى

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كتب- محمد قادوس:

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الكثير من العباد يغفلون عن الدعاء والتوسل إلى الله بأسماءه الحسنى، فعلى سبيل المثال يُمكن للطلاب الدعاء باسم الله الفتاح، لتسهيل العملية الدراسية والتحصيل العلمي.

وأضاف عثمان، خلال لقائه ببرنامج" الدنيا بخير" المُذاع عبر قناة "الحياة": أنه على من يمر بكرب أو ضيق الدعاء باسم الله الواسع، فيما يُمكن للذين يعانون مشاكل صحية الدعاء باسم الله الشافي، كذلك على من يرغب في تيسير أمر أو حاجة معينة الدعاء باسم الله الوهاب.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن العلماء حثوا على الدعاء باستخدام أسماء الله الحسنى، لذلك يجب عدم الاقتصار على الدعاء بـ«يا رب، يا الله» فقط.

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الشيخ عويضة عثمان استجابة الدعاء التوسل إلى الله
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