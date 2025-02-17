رمضان عبد المعز: هكذا كان النبي يبدأ يومه.. وأفضل دعاء يمكنك قوله كل صباح

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أن بداية اليوم بشكل صحيح تعكس بركته وتناغمه، مشيرًا إلى أن النبي ﷺ كان يبدأ يومه بالحمد لله فور استيقاظه من النوم.

وقال الداعية الإسلامي، إن النبي ﷺ كان ينام على وضوء بعد أداء صلاة الوتر، ثم ينام على جنبه الأيمن مرددًا: "باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين".

وأضاف عبد المعز، خلال حلقة برامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، أن الرسول ﷺ كان أول ما يفتح عينيه يقول: "الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور"، كما كان يحمد الله على رد الروح إليه، وصحة جسده، وإتاحة الفرصة له لذكر الله، قائلًا: "الحمد لله الذي رد إلي روحي، وعافاني في جسدي، وأذن لي بذكره".

وشدد عبد المعز على أهمية البدء بالحمد لله في كل صباح، لافتًا إلى أن النبي ﷺ قال: "أفضل الدعاء: الحمد لله"، مؤكدا أن شكر الله وحمده يجلب البركة والراحة النفسية، داعيًا الجميع إلى التفكر في النعم وعدم التركيز على ما ينقصهم.