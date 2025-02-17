داعية إسلامية: الخشوع في العبادة علامة على محبة الله للعبد

كتب- محمد قادوس:

أكدت الدكتورة هبة النجار الداعية الإسلامية أن الخشوع في العبادة من أعظم العلامات التي تدل على محبة الله لعبده، مشيرة إلى أنه حالة من التواضع والخضوع القلبي لله عز وجل تجعل العبد يعيش لحظات العبادة بكل جوارحه ومشاعره لأنه يستشعر عظمة الله وقربه منه.

وأضافت النجار، خلال حلقة برنامج "ربنا بيحبك"، المذاع على قناة" الناس": أن الخشوع يعني حضور القلب في العبادة دون تشتت أو انشغال بأمور الدنيا، وهو شعور يجمع بين محبة الله والخوف منه والرجاء في رحمته، مضيفة أن الخشوع هدية من الله لعباده المقربين حيث يطرد قسوة القلب والغفلة مما يدل على قرب العبد من ربه.

كما أكدت أن الخشوع أثناء الصلاة أو الذكر والشعور بالدموع تنهمر خشية لله علامة على أن الله قد اختص العبد بمحبته مستدلة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار وذكر منهما عين بكت من خشية الله.