أخرج زكاتي في رمضان فهل يجوز إخراجها في شعبان؟.. المفتي يحسم (فيديو)

كتب - علي شبل:

كشف الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، عن أحد أحكام الزكاة، وهو حكم إخراجها في شعبان لمساعدة الناس قبل موعدها من دخول شهر رمضان.

وفي رده، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «اسأل المفتي» على قناة «صدى البلد»، أكد فضيلة المفتي أن الزكاة يجب أن تُخرج وفق شروطها، ومنها بلوغ النصاب ومرور الحول، لكنه أوضح أنه لا مانع من تقديمها قبل موعدها إذا دعت الحاجة، بل يجوز توزيعها على مدار العام وفق قدرة الشخص، خاصة إذا كان من رجال الأعمال الذين يمكنهم حسابها وتقسيمها بشكل منتظم.

وشدد المفتي على ضرورة أداء الزكاة باعتبارها فريضة من الله، مستشهدًا بقوله تعالى: «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة»، مؤكدًا أن الالتزام بهذه الأوامر يعزز التكافل الاجتماعي ويحقق الخير للمجتمع بأسره.

ولفت الدكتور نظير عياد إلى أن أي عمل يحقق الخير للإنسان، ويعود أثره الإيجابي عليه وعلى غيره، يعد من الأعمال المستحبة في شهر رمضان، موضحا أن الإنفاق في سبيل الله، وإقامة الموائد لإفطار الصائمين، من بين الأعمال التي ينبغي الحرص عليها خلال هذا الشهر المبارك.

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