خطيب مسجد عمرو بن العاص: جبر الخاطر من أحب الأعمال إلى الله في ليلة النصف من شعبان

كتب- محمد قادوس:

قال الدكتور يسري عزام إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، إنّ جبر الخاطر من أحب الأعمال إلى الله في ليلة النصف من شعبان، مواصلا: "أُجبُر تُجبَر، ساعد تُساعَد، ساند تُساند".

وأضاف عزام، في حواره ببرنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": يا سعده اللي يستر حد غلبان في هذه الليلة، ويا هناه من يجبر بخاطر أرملة او يتيم أو فقير او محتاج، فمن سار بين الناس جابرا للخواطر أدركته عناية الله في جوف المخاطر.

وتابع: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصاحب المعروف لا يقع وإذا وقع وجد له متكأ، لأنه قدم الخير، افعلوا الخير لأنه سبب النجاح والفلاح والرباح والصلاح.

وأكد: في هذه الليلة المباركة نجبر بخاطر الناس، مثل توزيع وجبة خفيفة على المساكين او مبلغ من المال ندخل به الفرحة والسرور على قلوب المحتاجين ونتعبد إلى الله بإسعاد خلقه.