خطيب مسجد عمرو بن العاص: هذه الأعمال هي الأحب إلى الله في ليلة النصف من شعبان

كتب- محمد قادوس:

قال الدكتور يسري عزام إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، إنّ أحب الأعمال إلى الله في ليلة النصف من شعبان هي الذكر والاستغفار والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وأضاف عزام، في حواره ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر قناة "المحور": "هذه الأعمال مهمة لأن الاستغفار ينقيك والذكر يرقيك والصلاة على النبي بالنبي تلقيك".

وتابع إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص: "الاستغفار تنقية للقلب وتصفية له من الشوائب وأمراض القلوب، فكلما استغفر الإنسانُ ربّه نقاه الذكر، وكلما يستغفر الإنسان تزداد الأنوار في قلبه، وبعد ذلك يمكننا الذكر بقول لا إله إلا الله، فمن يريد الدنيا والآخرة والصحة والبركة يذكر الله".

وأكد: "بعد ذلك، من أراد أن يرى النبي عليه أن يصلي عليه كثيرا، لأن صلاتنا وسلامنا يعرضان عليه، فقد قال النبي ما من أحد يسلم عليّ إلا رد الله عليّ روحي حتى أرد عليه السلام، وبالتالي، فإننا عندما نصلي على النبي فإنه يعرفنا".