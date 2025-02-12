أمين الفتوى يكشف عن 5 من أحب الأعمال إلى الله في رمضان غير الفريضة (فيديو)

كتب- علي شبل:

كشف الشيخ عبد الرحمن محمد، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن أحب الأعمال إلى الله في شهر رمضان، موضحا أنها تبدأ بأداء الفرائض، من صلاة وصيام.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأربعاء، أن من الأعمال المستحبة في رمضان، الأعمال الآتية:

1- الاجتهاد في النوافل، موضحًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه».

2- حسن الخلق، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا»، مؤكدا أن حسن الخلق يرفع صاحبه درجات عند الله.

3- قراءة القرآن، موضحًا أن الإنسان يجب أن يجعل لنفسه وردًا يوميًا حتى لو كان جزءًا بسيطًا، لأن القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة.

4- ضرورة صلة الرحم، لافتًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من سره أن يُبسط له في رزقه، ويُنسأ له في أثره، فليصل رحمه».

5- المداومة على الأعمال الصالحة، مؤكدا أن «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل»، مما يعني أن الاستمرارية في العبادة أهم من كميتها.

وختم أمين الفتوى، مشددا على أن الثواب في رمضان مضاعف، حيث تكون النافلة بمثابة الفريضة، والفريضة تساوي سبعين فريضة، مما يحفز المسلم على اغتنام الشهر بالطاعات والقربات.

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