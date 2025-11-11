موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر .. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر، في تمام الساعة 4:48 ص، ويأتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:17 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر:

الفجر 4:48 ص

الشروق 6:17 ص

الظُّهْرِ 11:40 ص

العصر 2:40 م

المغرب 5.01 م

العشاء 6:21 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

• اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.

• أستغفر الله العظيم من كل ذنب لي ولأهلي وأقربائي وجيراني وللمسلمين وذرياتنا.

• اللهم سخر لي خيار خلقك وابعد عني شرارهم برحمتك يا عالم ما في الصدور.

• اللهم إني أسألك علما نافعاً ورزقا طيباً وعملا متقبلاً.

• اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك.

• اللهٰم إنا نسألك إيمانا يملأ قلوبنا ورضا يغمر أرواحنا، وتوفيقا يرافق خطانا.

اللهم صلِّ على محمد في الأولين.. وصلِّ على محمد في الآخرين.. وصلِّ على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.. اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.