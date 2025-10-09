كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله صاحبه تعرضه لمحاولة قتل، وطالب متابعيه بإعادة نشر الفيديو.

بفحص الواقعة، تبين أن ما ورد بالفيديو عارٍ تمامًا من الصحة، وأن ناشر المقطع عاطل يقيم بمحافظة الجيزة.

وباستجوابه، تبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية، وأكدت والدته أنه كان مودعًا بإحدى مستشفيات العلاج النفسي وخرج مؤخرًا بتوصية من الأطباء بمتابعة حالته بشكل دوري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المذكور، بعد التأكد من أنه اختلق الواقعة بغرض جذب الانتباه وتحقيق مشاهدات عبر الإنترنت.