موعد أذان وصلاة المغرب اليوم الجمعة 10 أكتوبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الجمعة، الموافق 10 أكتوبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة المغرب اليوم الجمعة 10 أكتوبر في تمام الساعة 6:30 مساءً، حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 10 أكتوبر:

الفجر 5:27 ص

الشروق 6:54 ص

الجمعة 12:42 م

العصر 4.01 م

المغرب 6:30 م

العشاء 7:47 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تيسر لي أمري وتغفر لي ذنبي وتشرح لي صدري.. وتفتح لي أبواب الخير من حيث لا أحتسب.. وتجعلني ممن إذا دعاك أجبته وإذا استغاث بك أغثته وإذا توكل عليك كفيته.. وترزقني وأهلي وأحبابي بركة في الرزق وسعة في الصدر وصفاء في القلب وراحة في البال ورضًا لا ينقطع ورحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها الفتن عنا، وتصلح بها حالنا، وتحفظ بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتبيض بها وجوهنا، وتزكي بها أعمالنا، وتلهمنا بها رشدنا، وتعصمنا بها من كل سوء.

اللَّهُمَّ ارزقنا من واسع فضلك رزقاً يشرح صدورنا، ويزيل همَّنا ويفرّج ضيقنا، اللَّهُمَّ افتح لنا أبواب رزقٍ لا تُغلق، وخيراً لا ينقطع، وراحةً تسكن بها نفوسنا، اللَّهم إنّا نعوذ بك من ضيق الصدر وضيق الرزق.. ونسألك غِنىً يُغنينا عن سؤال غيرك، وفرجاً قريباً يملأ قلوبنا طمأنينة وسكينة، وإيمانا يملأ قلوبنا ورضا يغمر أرواحنا، وتوفيقا يرافق خطانا.

اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.