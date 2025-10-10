موعد أذان وصلاة العصر اليوم الجمعة 10 أكتوبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الجمعة، الموافق 10 أكتوبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة العصر اليوم الجمعة 10 أكتوبر في تمام الساعة 4.01 مساءً، حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 10 أكتوبر:

الفجر 5:27 ص

الشروق 6:54 ص

الجمعة 12:42 م

العصر 4.01 م

المغرب 6:30 م

العشاء 7:47 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم اجعلني ممن إذا دعاك أجبته وإذا استغاث بك أغثته وإذا توكل عليك كفيته.. اللهم ارزقني وأهلي وأحبابي بركة في الرزق وسعة في الصدر وصفاء في القلب وراحة في البال ورضًا لا ينقطع.. اللهم لا تجعل في قلبي همًا إلا فرّجته ولا ذنبًا إلا غفرته ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.

اللَّهُمَّ ارزقنا من واسع فضلك رزقاً يشرح صدورنا، ويزيل همَّنا ويفرّج ضيقنا، اللَّهُمَّ افتح لنا أبواب رزقٍ لا تُغلق، وخيراً لا ينقطع، وراحةً تسكن بها نفوسنا، اللَّهم إنّا نعوذ بك من ضيق الصدر وضيق الرزق، ونسألك غِنىً يُغنينا عن سؤال غيرك، وفرجاً قريباً يملأ قلوبنا طمأنينة وسكينة.

اللهم في هذا اليوم المبارك.. اجعل لنا من نورك نورًا..

ومن رحمتك مددًا.. ومن هدي نبيك ﷺ طريقًا لا نضل بعده أبدًا.. اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد.. عدد ما سبحك المسبحون وعدد ما غفل عن ذكرك الغافلون، صلاةً تُرضيك وترضيه وتبلغنا بها شفاعته يوم الدين.. اللهم اجعلنا من السائرين على هديه المتبعين لسنته.. المحبين له حبًا يُرضيك عنا ويقربنا منه في الفردوس الأعلى.. اللهم ارزقنا صحبته في الجنة.. ومجاورته في دار الكرامة.. ولا تحرمنا من النظر إلى وجهه الكريم ولا من الشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدًا.. اللهم اجعل صلاتنا عليه نورًا في قبورنا.. وشفاءً لقلوبنا وسببًا في رفع درجاتنا.. وفتحًا لأبواب الخير في دنيانا وآخرتنا.. اللهم صلِّ على محمد في الأولين.. وصلِّ على محمد في الآخرين.. وصلِّ على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.. اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.