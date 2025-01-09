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فيديو- لاعب مانشستر يونايتد يتلو القرآن أمام الشيخ مشاري العفاسي

07:37 م الخميس 09 يناير 2025

لاعب مانشستر يونايتد يتلو القرآن أمام الشيخ مشاري

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كتب- علي شبل:

تداول مشجعون لكرة القدم مقطع فيديو يظهر فيه لاعب فريق مانشستر يونايتد عامر ابراميغوف، وهو يتلو آيات من سورة الفرقان على مسامع المقرئ الشيخ مشاري العفاسي في زيارته لمدينة مانشستر بإنجلترا.

وكان القارئ والمنشد مشاري العفاسي أحيا، خلال زيارته عدة مدن انجليزية، حفلاً إنسانيًا ضخمًا في مدينة برمنجهام لصالح غزة.

ونشر عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) عدة صلوات أم فيها المصلين في عدة جوامع بمدن مانشستر وليفربول وبرمنجهام وغيرها.

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عامر ابراميغوف مانشستر يونايتد الشيخ مشاري العفاسي
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