بالفيديو| أمين الفتوى يوضح حكم صلاة المرأة بالبنطلون

كـتب- علي شبل:

كشف الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم صلاة المرأة بالبنطلون، وذلك خلال رده على سؤال سيدة تقول: «ما حكم صلاة المرأة بالبنطلون؟».

وفي رده، أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، أن الصلاة تكون صحيحة إذا توفرت الشروط الشرعية لصحتها، مؤكدًا أن من أهم شروط الصلاة ستر العورة.

وتابع شلبي: «وبالنسبة للمرأة فإنها يجب عليها ستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، وبعض الفقهاء مثل الحنفية زادوا القدمين على ذلك»، مضيفًا: «البنطلون إذا كان ساترًا للعورة وغير شفاف أو ضيق بشكل يحدد تفاصيل الجسم فإنه لا مانع من صلاتها به، وبالتالي تكون الصلاة صحيحة ولا شيء فيها».

حكم صلاة المرأة وقدمها مكشوفة

وكانت دار الإفتاء المصرية أوضحت حكم تغطية قَدَم المرأة في الصلاة، حيث بينت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن الواجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، أما تغطية المرأة لقَدَميها في الصلاة- تقول لجنة الفتوى- فقد اختلف الفقهاء في ذلك:

فمنهم مَن قال بوجوب تغطية قدميها؛ ومنهم من قال بجواز كشف قدميها؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31].

وأوضحت اللجنة، في بيان فتواها السابقة، أن المفتى به في هذه المسألة هو جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة متى وقعت في الحرج من سترهما؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة.

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