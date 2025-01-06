الشيخ إسلام رضوان: الله تولى توزيع الميراث بنفسه

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ إسلام رضوان، أحد علماء وزارة الأوقاف، أن الله هو الذي تولى توزيع الميراث بنفسه، والله راعى في توزيع الميراث الضعفاء، وراعى الجنين في بطن أمه، والفقراء ومن يتحمل الإنفاق على الأسرة.

وأضاف رضوان، خلال حواره ببرنامج" علامة استفهام" المذاع عبر قناة" الشمس": أن السيدة لا تظلم في توزيع الميراث، وأن البنت تحصل على الميراث من الأب والزوج، وقد تحصل على الميراث من أقارب كثيرة، ولكن الرجال يحصل على الميراث من العصب.

وأشار إلى أن قواعد الميراث ثابتة، وأن هناك نص شرعي من القرآن الكريم والسنة، ولذلك لا يستطيع أحد أن يعطي للمرأة أكثر من حقها في في الميراث.