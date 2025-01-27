بالفيديو| أمين الفتوى يوضح هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة

كتب- علي شبل:

أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم قضاء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة، وهل يحرم أداؤها في تلك الأوقات.

أكد أمين الفتوى أن الصلوات الفائتة لا تسقط عن الإنسان إلا بالقضاء، وإذا فاته المسلم أداء الصلاة في وقتها فإنه لا حرج في قضاء هذه الصلاة حتى في أوقات الكراهة.

وأضاف أمين الفتوى، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: "إذا نمت عن صلاة الظهر أو العصر أو نسيت أي صلاة، فيجب عليك قضاؤها حتى لو كنت في وقت الكراهة، فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من نسي صلاة أو نام عنها، فليصلها إذا ذكرها).

وتابع كمال: "الحديث الشريف يوضح أن الصلاة الفائتة هي دين على المسلم، ويجب أن يؤديها فور تذكرها، حتى لو كان ذلك في وقت كراهة، الصلوات الفائتة لا تسقط عن الإنسان إلا بالقضاء، وهو ما يجعل قضاء الصلاة في هذه الأوقات أمرًا مشروعًا ولا يجوز تأخيره".

وأشار إلى أن جمهور العلماء أفتوا بجواز قضاء الصلوات الفائتة في أي وقت من أوقات الكراهة، مثلما لو استيقظ الشخص بعد فجر أو بعد صلاة العصر وتذكر أنه لم يؤد الصلاة في وقتها.

أوقات الكراهة للصلاة

أوضح العلماء الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة، وهي صلاة النوافل، وهي خمسة أوقات -على خلافٍ بين الفقهاء في عَدِّها:

- ما بَعْدَ صلاة الصبح حتى تَطْلُع الشمس.

- وعند طُلُوعِها حتى تَتَكامل وترتفع قَدْر رُمْحٍ.

- وإذا استوت الشمس حتى تَزول.

- وبعد صلاة العصر حتى تغْرُب الشمس.

- وعند الغروب حتى يتكامل غروبها.

أما قضاء الصلوات المفروضة فلا يكره أداؤها في تلك الأوقات، طالما كان ذلك لعذر.

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